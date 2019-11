Norsk værft kan blive ramt af nye nedskrivninger

Det kan ikke udelukkes, at der bliver brug for flere nedskrivninger af den norske værftsgruppe Vard.

Det vurderer ejeren i form af den italienske Fincantieri-gruppe ifølge Reuters. Ved en telekonference i kølvandet på gruppens regnskab fredag i sidste uge lød det, at restruktueringen af det kriseramte norske værft kunne medføre flere omkostninger.

Samtidig lød det fra Fincantieri, at der muligvis kan være brug for yderligere nedskrivninger.

"Forretningsforholdene forbliver intakt, men vi er nødt til at træffe hårde beslutninger," sagde finansdirektør Giuseppe Dado ifølge Reuters under telekonferencen.

Der er allerede truffet beslutninger om lukke Vards værfter i Aukra og Brevik, ligesom at Fincantieri stadig vurderer sin kapacitet i Norge.

Den norske værftsgruppe, som Fincantieri købte i 2013, har allerede fået tilført milliarder af sin ejer. For nylig skrev Finansavisen, at Fincantieri havde leveret ny egenkapital på 900 mio. norske kr. og et tilsvarende stort lån til det norske selskab.

Vard fik senest et underskud på 1,88 mia. norske kr. efter skat i 2018. Det bringer værftsgruppen samlede underskud de seneste fem år op på 5 mia. norske kr.

Fraregnet de to værfter, der skal lukkes, har Vard tre værfter i Norge, to i Rumænien og et i henholdsvis Brasilien og Vietnam.

