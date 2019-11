OMT har mere end halveret antallet af ansatte på fem år

Der bliver fortsat holdt skarp øje med omkostningerne hos skibsdesigneren Odense Maritime Technology (OMT), der tilbage i 2017 fuldførte en fyringsrunde og som i det seneste regnskabsår har reduceret medarbejderstaben yderligere.

I dag er der således 48 ansatte tilbage hos skibsdesigneren, mens der i det foregående regnskabsår var 73 medarbejdere, og for fem år siden var antallet på 108.

På trods af forbedringen finder ledelsen årets resultatet utilfredsstillende. OMT

OMT har skævt regnskabsår, hvilket betyder, at det seneste regnskabsår dækker sidste halvdel af 2018 og første halvdel af 2019.

På bundlinjen lander OMT et underskud på 4,5 mio. kr., hvilket dog er mindre end det minus på 39 mio. kr., som selskabet rapporterede året inden, men stadig ikke godt nok for virksomheden, der opstod på resterne af Maersks Lindø Værft.

"På trods af forbedringen finder ledelsen årets resultatet utilfredsstillende," skriver OMT i regnskabet.

Tror på bedring næste år

Det er bl.a. de kommende svovlregler, der har været med til at presse selskabet. Hvor en del andre aktører har set IMO2020-regler som en mulighed for mere forretning, har OMT oplevet, at kunderne har sat bestillinger af skibe med nyt design i bero, fremgik det sidste år af et interview med selskabets mangeårige CEO Kåre Groes Christiansen efter det store minus.

"De nye emissionsregler i 2020 driller lidt for at sige det mildt," sagde han til ShippingWatch.

"Sådan som vi læste markedet sidste efterår – og vi oplevede det ved at få ordrer udskudt – var, at markedet afventer, hvad der vil ske med priserne på lavsvolholdigt brændstof i 2020. I stedet er fokus på at få de eksisterende skibe gjort klart til de nye regler, og det er også den store bølge, vi ser lige nu med den store efterspørgsel efter scrubberløsning. Så vi forventer ikke en større optur på nye skibe før efter 2020," forklarede han dengang.

Vi forventer ikke en større optur på nye skibe før efter 2020. Kåre Groes Christiansen, CEO, OMT

OMT lagde sin strategi om for et par år siden og satsede mere på ordrer til det såkaldte defense-område under forskellige landes militære flåder, men det har været hæmmet af de handelskonflikter, der efterhånden har ulmet de seneste par år.

Strategien har hidtil været, at størstedelen af omsætningen skulle komme fra defense-området på sigt.

Samtidig arbejder OMT sammen med forskellige kunder om en ny generation af effektive skibe, som man håber, de nye miljøkrav vil være med til at skabe interesse for.

Forbedret ordrebog

OMT er stiftet i 2010, og sidste år var første gang med røde tal på bundlinjen. Ledelsen forventer da også at gå i plus igen allerede næste år, hvilket skyldes "en forbedret ordrebog," lyder det i regnskabet.

"Den overordnede finansielle situation bliver set som tilstrækkelig, hvilket især skyldes de forbedrede forventninger til året 19/20," skriver selskabet.

Ser man på toplinjen, er det også kun gået én vej over de seneste fem år, og det er nedad.

I det seneste regnskabsår landede omsætningen på 71,1 mio. kr., mens omsætningen året inden endte på 84,9 mio. kr. Går man fem år tilbage og ser på det skæve regnskabsår 2014/2015 var omsætningen på 269,8 mio. kr.

