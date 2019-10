Bagmandspolitiet ransager Dan-Bunkerings hovedkvarter i Middelfart

Bagmandspolitiet har ransaget Dan-Bunkerings hovedkvarter i Middelfart som led i sin efterforskning af bunkerselskabets mulige brud på sanktionerne mod at levere flybrændstof til Syrien.

Det skriver DR på baggrund af flere uafhængige kilder, mens Dan-Bunkering bekræfter ransagningen.

"Det er korrekt, at SØIK har besøgt virksomheden i september, og det er vi glade for. Virksomheden samarbejder frivilligt med alle offentlige myndigheder for at belyse denne sag, da man derved hurtigst muligt kan afklare misforståelser," skriver selskabets advokat til DR.

Ifølge DR har eksperter i flere dage gennemgået selskabets it-systemer for at finde frem til relevante oplysninger.

I september blev Dan-Bunkering, en unavngiven virksomhed og to personer sigtet i sagen, som drejer sig om en række leverancer af flybrændstof, der kan være endt i Syrien.

I april kunne DR fortælle, at Dan-Bunkering har leveret flybrændstof til selskaber med tilknytning til det russiske militær. Leverancerne skete mellem 2015 og 2017 i Middelhavet.

Det er det amerikanske justitsministeriums opfattelse, at brændstoffet i flere tilfælde blev sejlet til Syrien, hvor det ifølge danske eksperters vurdering formentlig er blevet brugt af russiske jagerfly i deres bombekampagner under borgerkrigen i Syrien.

Dan-Bunkering afviser at have brudt loven og er hverken sigtet eller dømt i USA. I 2017 anmeldte Erhvervsstyrelsen selskabet til SØIK, som i september førte til en sigtelse i Danmark.

