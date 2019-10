Risk Intelligence øgede omsætningen i tredje kvartal

Efterretningsanalysevirksomheden Risk Intelligence, som er en leverandør af trussels- og risikovurderinger til havs, på land og i havne, øgede i tredje kvartal omsætningen med 21 pct. i forhold til samme periode sidste år til 3,5 mio. kr.

Samlet for årets første ni måneder har selskabets vækst været på 43 pct., da omsætningen i år har ligget på 9,4 mio. kr. mod 6,6 mio. kr. for de første ni måneder af 2018.

Det fremgår af en meddelelse tirsdag fra Risk Intelligence, som er noteret på Spotlight Stock Market.

"For tredje kvartal i træk i år leverer vi i henhold til vores mål. Og hvad vigtigt er, så har vi med en vækst på 43 pct. år til dato kurs mod at fordoble omsætningen på det maritime marked fra 2017 til 2020 som kommunikeret under vores børsnotering i 2018," siger selskabets adm. direktør, Hans Tino Hansen.

Han tilføjer, at selskabet hele tiden stiler efter at øge vækstraten, men at selskabet med den nuværende vækstrate ind i 2020 vil nå målet. Dertil kan lægges omsætningen fra LandRisk, anfører han og henviser til leverancer af trussels- og risikovurderinger på landsiden.

Som tidligere meddelt koster væksten og investeringer indtjeningen på den korte bane.

"Som følge af planlagte investeringer og initiativer i vækst venter Risk Intelligence ikke et positivt driftsresultat, EBITDA, før 2020 som annonceret ved børsnoteringen i august 2018," siger Hans Tino Hansen, som stiftede Risk Intelligence i 2001.

Risk Intelligence offentliggør det fulde regnskab for tredje kvartal den 20. november.

