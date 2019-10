Britisk højesteret afviser erstatning til græsk skibsejer i svindelsag

Højesteret i Storbritannien har sat et foreløbigt punktum i en spektakulær sag om en eksplosion på et tankskib i Adenbugten i 2011.

Tanskibet Brilliante Virtuoso blev her angrebet i 2011 af syv bevæbnede mænd. Under angrebet blev skibet ramt af en eksplosion, som satte skibet i brand. Ejeren af tankskibet, det græske selskab Suez Fortune Investments Ltd samt banken Piraeus Bank AE, som havde pant i skibet, søgte efterfølgende om erstatning på 77 mio. dollar fra en række forsikringsselskaber ved Lloyds i London.

Forsikringsselskaberne har dog afvist at udbetale erstatningen, fordi de mener, at der er tale om forsikringssvindel begået af den ultimative ejer af skibet, den græske skibsejer Marios Iliopoulos.

De to udlægninger af sagen har en dommer ved Højesteret i London nu taget stilling til. Og afgørelsen falder ud til fordel for forsikringsselskaberne, skriver flere medier, herunder Insurance Business UK.

"Tabet af Brillante Virtuoso var forårsaget af den forsætlige embedsmisbrug af ejeren, Mr. Iliopoulos. I sådanne tilfælde er banken ikke i stand til at slå fast, at tabet var forårsaget af en forsikret værdi. Bankens krav må derfor afvises," lød det fra dommeren i sagen ifølge Insurance Business UK.

Dommeren tilføjede, at Marios Iliopoulos havde et motiv til at orkestrere angrebet på sit eget skib, fordi han var i økonomiske problemer. Blandt andet skyldte han Piraeus Bank AE 66 mio. dollar på det tidspunkt, hvor skibet blev angrebet, har Financial Times tidligere fortalt.