Nyt værktøj vil spore bunkerolie gennem hele forsyningskæden

Et nyt værktøj ved navn BunkerTrace vil spore bunkerolie – hele vejen fra raffinaderiet til det bliver brændt på et skib.

Redskabet fungerer ved at indsætte et vandmærke i oliens dna, som gør det muligt at spore oliens rejse gennem hele forsyningskæden.

Hver gang brændstoffet bliver solgt eller flyttet, bliver det registreret og indskrevet i en logbog, som er baseret på blockchain-teknologi.

Den første test af systemet blev gennemført tirsdag, hvor skibet Prins der Nederlanden, som er ejet af Boskalis, blev tanket op med olie leveret af bunkerselskabet Minerva Bunkering.

Lanceringen af BunkerTrace kommer forud for 2020, hvor de fleste skibe skal til at sejle på brændstoffer med 0,5 pct. svovl. Her er der fortsat en vis tvivl, om hvordan de nye blandinger vil opføre sig.

Sidste år oplevede shippingbranchen desuden store problemer med forurenet bunkerolie, som gav skader på motorerne og førte til en stribe af millionkrav.

BunkerTrace mener selv, at det nye værktøj kan skabe transparens og være en hjælp, hvis noget går galt med brændstoffet.

Foruden BunkerTrace, Boskalis og Minerva er netværket Rebeka Cooperative også involveret i projektet.

