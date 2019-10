Peninsula Petroleum udvider sin kreditaftale

Bunkerselskabet Peninsula Petroleum har landet en ny kreditaftale, som gælder forretningerne i Asien.

Der er tale om en udvidelse af den eksisterende aftale, som er indgået med bankerne HSBC og United Overseas Bank.

Peninsula skriver i en meddelelse, at facilteten bliver udvidet til 285 mio. dollar fra tidligere 225 mio. dollar. Det bliver samtidig forlænget med to år.

Det er anden gang inden for kort tid, at Peninsula øger sin kredit. I april fornyede selskabet sin europæiske bankaftale. I den forbindelse meddelte Peninsula, at man nu havde globale kreditfaciliteter for 700 mio. dollar.

Det er de kommende svovlkrav i 2020, som har fået Peninsula og mange andre bunkerselskaber til at polstre sig.

Det skyldes, at de nye lavsvolvholdige brændstoffer ventes at være dyrere, hvilket vil sætte pres på bunkerselskabernes kredit.

