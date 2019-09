Kvaerner vil vokse 40 pct. på fire år med to nye satsningsområder

Det norske værfts- og serviceselskab Kvaerner etablerer to nye satsningsområder, som skal øge omsætningen med 40 pct. på fire år. Det meddeler selskabet.

Fremover vil Kvaerner skabe to nye ben inden for vedvarende energi og flydende produktionsenheder. Målet er at øge omsætningen fra 7,3 mia. norske kr. i 2018 til over 10 mia. norske kr. inden 2023. Det svarer til en vækst på godt 40 pct.

Baggrunden for satsningen på vedvarende energi er blandt andet, at Kvaerner forventer flere vigtige projekter for vindkraft på både norsk sokkel og internationalt de kommende år. Det gælder især i havområder uden for Europa og Nordamerika.

"Markedet for udbygning af offshore vindkraft øges eksponentielt. Skal sådanne udbygninger blive lønsomme fo rbåde energiselskaber og samfundet er det vigtigt, at leverandørerne kan bidrage med sikker og effektiv gennemførelse. Med os tager vi værdifuld erfaring fra oliebranchen, hvor omkostningerne over tid er betydeligt reduceret," udtaler koncernchef Karl-Petter Løken i en meddelelse.

Det andet satsningsområde, flydende produktionsenheder, begrunder Kvaerner med, at selskabet forventer, at der vil blive længere mellem de store offshoreplatforme med bundfast understel, men øgede muligheder for små, ubemandede platforme stålunderstel. Samtidig forventer Kvaerner en øgning i antallet af flydende produktionsskibe med lagerkapacitet i skroget, de såkaldte FPSO’er.

Som et led i den nye strategi ændrer Kvaerner på sin koncernledelse, som reduceres fra ni til otte personer.