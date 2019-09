Monjasa flytter til shippingklyngen i Tuborg Havn

Det danske bunkerselskab Monjasa har flyttet sit kontor i København.

Tidligere lå kontoret på Amaliegade i den indre del af byen, men nu rykker Fredericia-selskabet istedet ud til shippingklyngen i Tuborg Havn, hvor mange af Danmarks største rederier her hjemme.

Monjasa åbnede sit kontor i København i 2013 og indviede de nye lokaler med en reception i sidste uge.

Mikkel Kannegaard står i spidsen for afdelingen i København. Ifølge Monjasas hjemmeside er der 17 ansatte i København, mens der er plads til 35 på kontoret på Philip Heymans Allé i Tuborg Havn.

Monjasa har fortsat hovedkvarter i Fredericia og har i alt ni kontorer over hele verden.

I 2018 landede Monjasas bundlinje i et plus på 32 mio. kr. ud af en omsætning på 14 mia. kr. Året før lød overskuddet på 47 mio. kr. Resultatet for 2018 levede op til ledelsens forventninger.

