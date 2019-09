Corvus åbner endnu en batterifabrik i Norge

Fakbrik nummer to ser nu dagens lys i Norge, hvor den maritime batterileverandør Corvus Energy udvider. Det sker for at kunne møde den stigende efterspørgsel, der er i markedet, skriver Corvus i en meddelelse.

Corvus leverer batteriløsninger til flere dele af den maritime sektor. Et af de nyeste batterier, som selskabet har udviklet, er til brug i færger og krydstogtskibe. For nyligt modtog batterileverandøren også en større investering fra Shell Ventures.

"Der foregår en elektrisk revolution i den maritime sektor, og vi vil gerne kunnelevere de bedste løsninger til industrien," siger Geir Bjørkeli, CEO i Corvus Energi, i meddelelsen.

Den nye fabrik kommer til at ligge i Bergen, og er fuldautomatisk hele vejen igennem, lyder det i meddelelsen. Der er altså tale om en digital og robotiseret produktion, der foregår på ni robotstationer, og som varetager alt fra udpakning af indsendte dele og tests af færdige batterimoduler.

Fabrikkerne i Norge skal levere løsninger til hele Europa. Udover Norge, er Corvus også til stede i Vancouver i Canada, hvorfra det nordamerikanske og asiatiske marked serviceres.

Maritim batterileverandør lander investering fra Shell

DNV GL og MAN ser besparelser ved batteriskibe