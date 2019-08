Kongsberg øgede toplinjen i første halvår - indtjening skrumper

To store opkøb bidrog især til, at norske Kongsberg Gruppen havde mere travlt i andet kvartal af 2019, end det var tilfældet i samme periode sidste år.

Virksomhedens regnskab for andet kvartal viser en voksende ordrestrøm, der steg fra 5,299 mia. norske kr. til 9,617 mia. norske kr.

Også omsætningen blev løftet, da den steg til 6,2 mia. norske kr. mod 3,525 mia. norske kr. i samme periode sidste år.

Stigningen er bl.a. båret frem af to opkøb. Dels var der tale om Rolls-Royces marine-division, som formelt blev godkendt af EU-Kommissionen i starten af april i år. Og dels købet af Aerospace Industrial Maintenance, som blev blåstemplet af det norske parlament, Stortinget, i slutningen af maj.

Kongsberg Gruppens adm. direktør, Geir Håøy, melder om stor tilfredshed med kvartalets resultater.

"Andet kvartal var endnu et godt kvartal, da Kongsberg skabte yderligere fremskridt. Ordreindtaget er godt, og omsætningen er på vej op," lyder det fra topchefen.

Koncernen tæller udover Maritime også forretningsbenene Defence & Aerospace samt Digital.

Indtjening halter efter

Opkøbet af Rolls-Royce Marine, som hører under forretningsbenet Kongsberg Commercial Marine, har bl.a. betydet, at virksomheden skilte sig af med 260 medarbejdere og lukkede 20 kontorer for at reducere omkostningerne, men besparelserne har endnu ikke haft en afsmittende effekt på bundlinjen, da gruppens resultat før skat faldt til 88 mio. norske. kr. fra 114 mio. norske kr.

I koncernens maritime-afdeling er omsætningen steget fra 1,910 mia. norske kr. i andet kvartal af 2018 til 4,2 mia. norske kr. i andet kvartal af 2019 - en stor del af stigningen kommer fra opkøbet af Rolls-Royce Marine.

Ifølge koncernen lander omsætningen, når man renser for aktiviteter fra Rolls-Royce, på 2,192 mia. norske. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 15 pct.

"Kongsberg Maritime leverer på både aktiviteter såvel som den største integration i gruppens historie. Profitabilitetsprogrammet, som er søsat af Commercial Marine, bidrager til en positivt underliggende indtjening, på trods af mangel på forbedringer på nybygningsmarkedet generelt," lyder det fra topchefen.

Selvom at Rolls-Royce Marine har haft det svært inden for de sidste år, mener topchefen, at opkøbet har gjort Kongsberg Maritime mere konkurrencedygtig.

"Det (opkøbet, red.) har gjort Kongsberg Maritime mere konkurrencedygtig og robust, fordi cyklusserne i de individuelle maritime segmenter får mindre betydning," udtaler Geir Håøy.

Både opkøbet af Rolls-Royce Marine og Aerospace Industrial Maintenance har været med til at øge antallet af medarbejdere mærkbart.

Det er steget fra 6.842 i andet kvartal af 2018 til 10.802 i samme periode af 2019.

Muligheder for vækst

Topchefen vurderer, at koncernen har gode muligheder for at øge væksten i den resterende del af året, hvilket han begrunder med, at forsvarsafdelingen bl.a. har vundet en kontrakt om et luftforsvarssystem til Qatar, som har en værdi af 5,6 mia. norske. kr., mens virksomhedens ordrebog beløber sig til 27,7 mia. norske kr. mod 17,2 mia. norske. kr. i andet kvartal af 2018.

