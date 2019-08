Nordjysk leverandør vil tættere på værfterne med ny afdeling i Japan

Svanehøj Group, som leverer pumper til skibe, vil tættere på værfterne i Japan og åbner derfor en ny salgsafdeling i Kobe.

Den nordjyske leverandør oplyser i en meddelelse, at Jens Peter Lund kommer til at at stå i spidsen for kontoret. Han styrer i dag salget til Japan fra hovedkvarteret i Svenstrup.

Det er især en ny brændstofspumpe til gas, som har fået Svanehøj til at åbne en afdeling i Japan. Leverandøren forventer at kunne firdoble salget af pumpen i løbet af 2019.

"Vi har allerede mange kunder i Asien, herunder ikke mindst i Japan, og vi kan se, at der er en meget spændende udvikling i gang derude. Gasmarkedet er i kraftig vækst, drevet af et fokus på at komme de skadelige partikler fra olie og kul til livs. Jeg er overbevist om, at vi kan øge vores salg gennem fysisk tilstedeværelse," udtaler CEO Søren Kringelholt Nielsen i en meddelelse.

I maj oplyste Svanehøj, at man havde indgået en kontrakt med det sydkoreanske værft Samsung Heavy Industries om at levere 42 pumper til tre store gasskibe.

Nordjysk selskab skal levere pumper til gasskibe

Wärtsilä fyrer 24 ansatte i Aalborg