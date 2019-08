ShippingWatch får nyt søstermedie om cleantech-industrien

Dækningen af den danske cleantech-branche bliver væsentligt styrket, når Watch Medier til efteråret lancerer sit 13. erhvervsmedie, CleantechWatch.

Mediet vil fokusere på de virksomheder og personer, der skaber fremdrift og forretning ved at udnytte vores fælles ressourcer bedre. Det gælder de store, etablerede aktører i sektoren i Danmark, som allerede er markedsledere globalt. Men også de nye, som har teknologi på vej, der kan løse ressource- og klimaudfordringen endnu bedre.

Ambitionen er at levere kritisk, uafhængig og fair erhvervsjournalistik om resultater, konkurrence, strategi, rammevilkår, innovation, trends, profiler og meget mere for hele cleantech-industrien.

”Cleantech-branchen er en af de måske vigtigste brancher for Danmark. Ikke kun på grund af de mange arbejdspladser, branchen har skabt og vil skabe i fremtiden. Men også fordi den måde, vi bruger – og genbruger – vores ressourcer på, bliver mere og mere afgørende for hele kloden. Det er vigtigt med en stærk journalistisk dækning af branchen, og det er vores mål at levere netop dette, ” siger Søren Springborg, nyhedschef på Watch Medier.

Redaktør for CleantechWatch bliver 39-årige Julie Søgaard. Hun har de seneste år drevet sin egen freelance-virksomhed med speciale i journalistik inden for miljø og cleantech og har tidligere arbejdet i DR, hvor hun blandt andet i en længere periode var vært for programmet ‘P1 Klima og Miljø’.

CleantechWatch udsender ét dagligt nyhedsbrev og henvender sig til virksomheder, organisationer, politikere og alle andre med interesse for branchen. Foruden den daglige redaktion kommer det nye medie til at trække på indhold fra de øvrige Watch Medier – herunder mediehusets kontorer i New York og Bruxelles, samt indhold fra partnermedier som Jyllands-Posten, Finans og Ritzau Finans.

“Vi tror på, at fremtidens erhvervsjournalistik er online og lavet af dedikerede og fokuserede journalister, der ved, hvad de skriver om. Derfor investerer Watch Medier løbende i at opbygge stærke fagredaktioner om de vigtigste brancher i dansk erhvervsliv. Lanceringen af CleantechWatch ligger i naturlig forlængelse af denne strategi, og vi har store forventninger til mediet,” siger Anders Heering, adm. direktør og chefredaktør på Watch Medier.

Watch Medier er ejet af JP/Politikens Hus og har på få år opbygget en af landets største erhvervsredaktioner med mere end 65 redaktionelle medarbejdere.

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig de kommende nyhedsbreve fra CleantechWatch her.