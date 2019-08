Raffinaderier mærker effekterne af svovlreglerne

Det kan nu for alvor mærkes hos olieraffinaderierne, at svovlreglerne nærmer sig med hastige skridt.

Siden slutningen af april er marginerne på at omdanne råolie til diesel steget med 40 pct. Og hos Goldman Sachs går forventningen på, at overskuddet på manøvren vil blive omkring 31 pct. højere i andet halvår af i år sammenlignet med årets første seks måneder.

Det skriver Bloomberg.

Med de nye svovlregler vil det fra 1. januar ikke være tilladt at bruge brændstof, der har et indhold på over 0,5 pct svovl. Medmindre at man altså benytter en scrubber. Det sætter skub i efterspørgslen efter nye brændstoffer med et svovlindhold, der holder sig inden for det tilladte.

"Effekten af svovlreglerne på spot-raffinaderimarginerne vil begynde fra fjerde kvartal af i år," siger Goldman Sachs analytiker Nikhil Bhandari ifølge nyhedsmediet.

Den seneste udvikling kommer efter, at marginerne var i frit fald i første halvdel af i år ifølge Bloomberg. Det skete som et resultat af flere faktorer som handelskrig, og at asiatiske startups oversvømmede markedet, skriver mediet, hvilket spillede ind på efterspørgslen. Også Opecs produktionsloft på olieproduktion sænkede mængderne af tungere råolie.

Det fik omkostningerne til at stige for flere asiatiske indkøbere, der er afhængige af olie fra Mellemøsten, skriver Bloomberg.

Lavsvovlsbrændstof kan blive billigere end ventet

Stena Oil klar med lavsvovlholdigt brændstof i Skandinavien