World Fuel Services får ny kreditaftale forud for 2020

Verdens største bunkerselskab World Fuel Services har sikret sig større kredit.

Selskabet har forlænget sin kreditfacilitet til 2024 og øget den til 1,8 mia. dollar. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.

"Som et resultat af transaktionen, som var markant overtegnet, har vi styrket vores finansielle fleksibilitet yderligere og fået mere lavpris-kapital ind til at reinvestere i vores forretning, udføre strategiske opkøb og give kapital tilbage til vores aktionærer," udtaler World Fuel Services CFO, Ira M. Birn, i en kommentar til aftalen.

World Fuel Services er langtfra det eneste bunkerselskab, som arbejder på eller for nylig er kommet i mål med at udvide sin kredit.

Bunker Holding sikrede sig eksempelvis tidligere på året en stor bankaftale på én mia. dollar med en ramme på 2,5 mia. dollar, ligesom det britiske Peninsula Petroleum øgede sine kreditfaciliteter i april.

Årsagen er de kommende svovlkrav fra IMO, som ventes at øge bunkerpriserne i en sådan grad, at bunkertraderne – som på sin vis agerer bank, når der handles med brændstof – skal have en helt anden økonomisk rygdækning end hidtil.

Svovlkravene er tidligere blevet skønnet til at koste industrien mellem 200 og 300 mia. kroner i øget kapitalbehov om året.

World Fuel Services offentliggør torsdag i denne uge sit regnskab for andet kvartal.

