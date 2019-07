Keppel lander kontrakter for 130 millioner dollar

Keppel Offshore & Marine har sikret sig to nye arbejdsopgaver til en samlet pris på 130 mio. dollar.

Det oplyser den Singapore-baserede værftsgruppe i en meddelelse på sin hjemmeside.

Værftsgruppen har specifikt fået til opgave at modificere et FPSO-fartøj for Yinson Nepeta Production og bygge en ny sandsuger for Van Oord.

Projektet for Yinson står til at gå igang i tredje kvartal og forventes at blive leveret i første kvartal næste år.

FPSO-fartøjet vil få en samlet kapacitet på 700.000 tønder olie og kan bearbejde 60.000 tønder om dagen.

Røkkes skibsejer vil udvide flåden

BW Offshore får forlænget kontrakt i Brasilien