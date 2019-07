2020-krav har fået prisen på højsvovlsolie til at stige

Prisen på højsvovlsolie i Singapore, som er et af verdens største bunkermarkeder, steg i går, torsdag, til et rekordniveau. Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet er det et af de første tegn på det globale skifte i brændstofforbruget, som for alvor rammer markederne, når de nye svovlkrav træder i kraft fra næste år.

Merprisen for 380 HFSO steg torsdag, så den var 11,63 dollars per ton over benchmark-prisen i Singapore, ifølge data fra Reuters. Stigningen hænger bl.a sammen med, at flere selskaber har reduceret deres beholdning af det højsvovlholdige brændstof forud for de nye svovlkrav.

"At eje højsvovlsolie ved udgangen af tredje kvartal 2019 vil være smertefuldt," siger en Singapore-baseret oliehandler til Reuters.

Samtidig efterspørger kraftværker i Mellemøsten mere højsvovsolie grundet øget efterspørgsel på strøm til køleanlæg, hvilket også har fået prisen på olien til at stige.

De nye svovlregler fra IMO, som træder i kraft 1. januar 2020, betyder, at det ikke vil være tilladt at bruge brændstof med et svovlindhold på over 0,5 pct., medmindre at en scrubber er installeret på skibet til at rense røgen.

