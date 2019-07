ExxonMobil sætter navn på nyt lavsvovlsbrændstof

Det amerikanske olieselskab ExxonMobil sætter nu navn på det lavsvovlholdige brændstof, som selskabet efter planen sender på markedet til efteråret.

EMF.5 er navnet på brændstoffet, som bliver udviklet til de nye svovlkrav, som træder i kraft til næste år.

Reglerne betyder, at det ikke vil være tilladt at bruge brændstof med et svovlindhold på over 0,5 pct., medmindre at en scrubber er installeret på skibet til at rense røgen.

"Overholdelse (af de nye regler, red.) bør ikke ske på bekostning af brændstofkvalitet, og vores EMF.5-udvalg giver forsikringer til marineindustrien. Ved at inkludere vores 0,5 pct. svovlbrændstof i vores marinetilbud giver vi den yderligere sikkerhed, som operatører af skibe ønsker – og har brug for – her gang de tanker," udtaler Luca Volta, som er chef for marineafdelingen hos ExxonMobil, i en meddelelse.

ExxonMobil har tidligere meddelt, at selskabet forventer at sende de nye lavsvovlholdinge brændstoffer på markedet i tredje kvartal.

Olieselskabet forventer, at salget af den nye olie i første omgang vil blive rullet ud i de havne, som ligger tættest på selskabets produktionssteder. Det drejer sig i første omgang om Antwerp, Rotterdam, Genoa, Marseilles, Singapore, Hongkong og Laem Chang i Thailand, mens havne i Nordamerika følger efter senere hen.

