Singapore tager licensen fra endnu et bunkerselskab

Endnu et bunkerselskab har mistet sin licens i Singapore, hvor myndighederne i flere år har slået ned på problemerne med snyd.

Denne gang er der tale om selskabet Inter-Pacific Petroleum, som har mistet sin licens til at drive bunkerskibe i den asiatiske storhavn.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har havnemyndighederne MPA valgt at tilbagekalde licensen efter et tjek på et af Inter-Pacifics skibe. Hvad overtrædelsen præcist går ud på, bliver ikke uddybet.

For lidt over en måned siden mistede et andet bunkerselskab, Southernpec, sin licens i Singapore. Det skete efter, at MPA havde fundet beviser på, at ansatte fra selskabet havde brugt en magnet til at forstyrre de såkaldte masseflowmetre på bunkerskibe.

Ifølge Reuters er Inter-Pacific den 26. største ud af 51 leverandører i Singapore, som er verdens største bunkerhavn.

Bunkerselskab mister licens i Singapore efter snyd med magnet

Singapore har sagt farvel til 30 leverandører på knap et årti