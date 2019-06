USA advarede flere gange Danmark om Dan-Bunkering

Amerikanske myndigheder advarede mindst to gange det danske Udenrigsministerium om, at Dan-Bunkering var involveret i leverancer af flybrændstof til Syrien. Det skriver DR på baggrund af centrale kilder og dokumenter, som mediet har fået aktindsigt i.

Den første advarsel fik den danske ambassade i Washington i oktober 2016. På det tidspunkt var FBI og den amerikanske anklagemyndighed i gang med at efterforske en sag om russiske tankskibe, der i strid med internationale sanktioner sejlede flybrændstof over Middelhavet til Syrien.

Efter første advarsel overbragte Udenrigsministeriet i november 2016 sagen om Dan-Bunkering til bagmandspolitiet. Udenrigsministeriet modtog anden advarsel fra USA 22. december 2016. Samme dag havde amerikanerne hasteindkaldt medarbejdere ved den danske ambassade i Washington til et møde om sagen.

Ifølge ambassadens eget notat om mødet fik Danmark oplysninger af amerikanerne, som "påviser, at det pågældende firma (Dan-Bunkering, red.) fortsætter overtrædelsen.", skriver DR.

Dagen efter sendte ministeriet sagen til Erhvervsstyrelsen. Også Politiets Efterretningstjeneste, PET, blev orienteret.

23. december 2016, to måneder efter amerikanernes første advarsel, bad Erhvervsstyrelsen Dan-Bunkering redegøre for, om bunkerselskabet havde været involveret i at levere jetbrændstof til Syrien.

I februar 2017 blev sagen overdraget til Fyns Politi af bagmandspolitiet.

Leverancer fortsatte i måneder efter advarsel

Men selvom flere danske myndigheder blev advaret, fortsatte Dan-Bunkering ifølge amerikanske retsdokumenter med at være involveret i leverancer af flybrændstof til russisk militær, som ifølge de amerikanske myndigheder sejlede brændstoffet til Syrien i strid med sanktioner, i i mindst syv måneder efter den første advarsel fra USA i oktober 2016. Her kan brændstoffet være brugt af russiske kampfly under bombetogter i Syrien.

Dan-Bunkering afviser at have overtrådt EU's Syrien-sanktioner og er hverken sigtet eller tiltalt i sagen, der nu efterforskes af Fyns Politi.

Som ShippingWatch kunne fortælle tidligere på ugen har Dan-Bunkering siden 2010 handlet med agenter, der har indkøbt brændstof på vegne af det russiske forsvar, og selskabet var derfor klar over, at det var russerne, man solgte til i de række omstridte leverancer af flybrændstof i 2016 og 2017.

Dan-Bunkering vil ikke udtale sig om detaljerne i sagen, da man er underlagt tavshedspligt af myndighederne i USA, hvor handlerne indgår i en straffesag mod en række navngivne russere og syrere.

"Men jeg kan fortælle, at vi i koncernen handler med tæt på 40 landes forsvar og forsyner deres helikoptere, fly, skibe og jeeps med brændstof. Det er der intet odiøst i," har Keld Demant, topchef i Dan-Bunkerings ejer, Bunker Holding, sagt til ShippingWatch.

Dan-Bunkering er et datterselskab til Bunker Holding, som er en del af USTC-koncernen i Middelfart.

Dan-Bunkering har handlet med russisk militær siden 2010

Dan-Bunkering forklarer ny sag med forveksling af Søren og Syrien