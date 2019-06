Vitol bygger raffinaderi til lavsvovlsolie

Det store råvarehus Vitol bygger et mindre raffinaderi i Malaysia, som skal forsyne skibe med lavsvovlsolie. Det skriver Reuters.

Det nye raffinaderi bygges på Vitols teminal i Tanjung Bin i den sydlige del af den malaysiske stat Johor. Raffinaderiet forventes at stå klart i maj 2020 og skal supplere Vitols raffinaderi i Fujairah med at forsyne skibe med lavsvovlsbrændstof, siger Vitols CEO i Asien Kho Hui Meng til Reuters.

1. januar 2020 træder nye svovlregler i kraft. Til den tid vil det ikke være tilladt at bruge brændstof med et svovlindhold på over 0,5 pct., medmindre at en scrubber er installeret på skibet til at rense røgen. Foruden lavsvovlholdigt brændstof er også alternativer som LNG en mulighed for at overholde grænsen.

Det har fået de fleste olieselskaber til at investere stort i deres raffinaderier i nærheden af de største bunkerhavne for at kunne producere den nye og lavsvovlholdige olie.

