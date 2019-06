Mine skaber problemer for Rio Tinto

Et af verdens største mineselskaber Rio Tinto, har netop nedjusteret sine forventninger til fremtidige leverancer fra Pilbara-minen, som indeholder jernmalm.

Det skriver Bloomberg News.

Rio Tinto ser operationelle udfordringer med minen, der lokaliseret i det vestlige Australien, og derfor varsler selskabe nu lavere leverancer i 2019.

Selskabet ser nu leverancer mellem 320-330 mio. ton jernmalm, hvor skønnet før lød på 333-343 mio. ton. En yderligere udfordring er, at der vil være en større andel af produkter af lavere kvalitet.

I 2018 omsatte Rio Tinto for 40,5 mia. dollar, og her stod jernmalm for næsten halvdelen med en omsætning på 18,5 mia. dollar.

Udmeldingen har fået Rio Tintos aktie til at dykke onsdag eftermiddag dansk tid.

Tropiske storme holder mineselskab tilbage

Dæmningskollaps koster Vale første driftsunderskud nogensinde