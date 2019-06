Forsvarsadvokat: OW Bunker-ledelse kendte til vilde kreditter

Ledelsen og ejerne af den nordjyske koncern OW Bunker var fuldt ud klar over de risici, som direktør Lars Møller løb som leder af datterselskabet Dynamic Oil Trading.

Det siger eksdirektørens forsvarsadvokat, Arvid Andersen, da han onsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger i ankesagen ved Vestre Landsret.

"Altor (kapitalfonden bag OW Bunker, red.) vidste ned til hver en bøjet femøre, hvad der foregik," siger Arvid Andersen.

Man ville opbygge et profitcenter, og man løb en kalkuleret forretningsmæssig risiko. At gælden så voksede sig så stor, at den blev faretruende for selskabet, mener jeg ikke, at man strafferetligt skal sanktionere. Arvid Andersen, forsvarsadvokat

Lars Møller blev sidste år idømt halvandet års fængsel for at have forvoldt OW Bunker et tab på 645 millioner kroner. Det var medvirkende til, at den nordjyske koncern, der handlede med skibsbrændstof verden over, gik konkurs 7. november 2014.

Den 45-årige direktør har anket dommen til frifindelse, mens Bagmandspolitiet kræver en skærpet straf på mindst fem års ubetinget fængsel.

Anklager: Gik ud over beføjelser

Bagmandspolitiet mener, at Lars Møller gik langt ud over sine beføjelser ved at yde kreditter for 156 millioner dollar til en specifik kunde, Tankoil. Da Tankoil ikke kunne betale, trak det tæppet væk under OW Bunker.

Men hovedkontoret i Nørresundby vidste ifølge Arvid Andersen alt om dispositionerne i Singapore.

"Man ville opbygge et profitcenter, og man løb en kalkuleret forretningsmæssig risiko. At gælden så voksede sig så stor, at den blev faretruende for selskabet, mener jeg ikke, at man strafferetligt skal sanktionere," siger Arvid Andersen.

OW Bunker OW Bunker blev oprettet som datterselskab i 1980.

I 2007 blev det købt af kapitalfonden Altor.

I marts 2014 blev det noteret på fondsbørsen.

Selskabet var et af de største i verden inden for handel med skibsbrændstof.

Det havde over 600 ansatte fordelt på 38 kontor i 29 lande.

I 2013 havde det en omsætning på over 92 mia. kr.

Koncernen gik konkurs den 7. november 2014. Knap for faktaboks Vis Mere

Ledelsen i Nørresundby kunne nærmest på daglig basis følge udviklingen i datterselskabet, lyder det fra advokaten.

Kort før OW Bunker kollapsede, skyldte Tankoil 156 mio. dollar til OW Bunker. Det gav til gengæld massive renteindtægter, som Tankoil løbende betalte.

Ledelsen i Nørresundby havde ifølge advokaten alle muligheder for at følge pengestrømmene til og fra datterselskabet i Singapore. Men ingen greb ind og sagde, at Lars Møller havde overskredet sine beføjelser, lyder det fra Arvid Andersen.

Lars Møller, der nu ernærer sig som skibsmægler i Tyskland, er den eneste fra den tidligere ledelse, der har fået en straffesag på nakken.

Topchefen i OW Bunker, Jim Pedersen, blev sigtet, men afgik ved døden, mens politiet var i gang med efterforskningen. Den tiltalte får mulighed for det sidste ord, inden dommere og domsmænd trækker sig tilbage for at vurdere beviserne. Det ønsker han dog ikke at gøre brug af.

Retten ventes at træffe afgørelse i sagen fredag middag.

