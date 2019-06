Storaktionær i shippingbank undersøger fusion med hollandsk bejler

Den tyske regering undersøger muligheden for at smede storbanken Commerzbank sammen med hollandske ING. Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder med indblik i sagen.

Den hollandske finansminister, Wopke Hoekstra, og den tyske ditto, Joerg Kukies, har diskuteret sagen tidligere på måneden, lyder det fra kilderne.

Den tyske regering ejer 15,5 pct. af aktierne i Commerzbank og er bankens største aktionær. Det tyske finansministerium har ikke ønsket at kommentere historien over for Bloomberg News, ligesom den hollandske regering ikke er vendt tilbage på mediets henvendelse.

I marts kom det frem, at de to tyske storbanker Deutsche Bank og Commerzbank forhandlede om en fusion. I slutningen af april blev forlovelsen dog opløst efter manglende støtte fra stærke fagforeninger.

Siden har Bloomberg News kunnet berette om interesse fra den italienske storbank Unicredit, der har hyret rådgivere til et potentielt købstilbud på Commerzbank.

