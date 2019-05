Bunkerselskab mister licens i Singapore efter snyd med magnet

En sag om brug af kraftige magneter til at omgå måleudstyr får nu konsekvenser for et bunkerselskab i Singapore.

Lokale medier skriver, at landets maritime myndigheder, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), har frataget bunkerselskabet Southernpecs tilladelse til at levere skibsbrændstof i havnen. For en måned siden fik selskabet suspenderet sin licens.

Beslutningen om at tilbagekalde licensen skyldes, at MPA har fundet beviser på, at ansatte fra Southernpec har brugt en magnet til at forstyrre de såkaldte masseflowmetre på bunkerskibe.

Masseflowmetre har været lovpligtige siden 1. januar 2017 og bliver brugt til at måle, at et skib rent faktisk får overført det brændstof, som det betaler for. De blev indført for at komme problemer med snyd og underleveringer til livs.

Tidligere på året kom det frem, at myndighederne havde fundet indikationer på, at magneter bliver brugt til at omgå måleudstyret. Det førte til en undersøgelse, som nu er endt med, at Southernpec har mistet sin licens.

Ifølge Reuters er Southernpec den 30. største ud af de 51 leverandører i Singapore, som er verdens største bunkerhavn.

Successen med licenssystemet i Singapore betyder, at havnene i Rotterdam, Antwerp og Amsterdam arbejder på at indføre en lignende løsning.

Leverandør får midlertidigt forbud i verdens største bunkerhavn

Kraftige magneter kan være blevet brugt til bunkersnyd

Singapore har sagt farvel til 30 leverandører på knap et årti