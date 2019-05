Bunker One føjer skib til Bahamas

Bunker One opruster med et nyt skib i den mexicanske golf, hvor leverandøren fremover vil have to bunkerskibe.

Der er tale om skibet MT Walzt, som kommer til at operere ud fra Freeport i Bahamas.

Det oplyser Bunker One i en meddelelse, hvor det også fremgår, at skibet vil begynde at levere RMG 380 og marine gasolie fra 1. juni.

Selskabet har allerede et skib i området, MT Barbarica.

Bunker One blev stiftet i 2018 og dækker over Bunker Holdings fysiske levering af skibsbrændstof. Selskabet er tilstede over det mest af verden og blev oprettet forud for svovlkravene fra 2020, som kommer til at stille nye krav til kvalitet og kredit.

