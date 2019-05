Kongsberg fyrer og lukker kontorer efter opkøb af Rolls-Royce

Kongsberg Gruppen varsler et stort antal afskedigelser og lukninger af kontorer i kølvandet på opkøbet af Rolls-Royce Marine.

Norske E24 skriver, at den norske gruppe vil skære sin organisation med 260 stillinger efter opkøbet, der netop er gået endeligt igennen. Yderligere skal 20 kontorer lukkes ned på globalt plan. Sidstnævnte skyldes en overlapning af kontorer mellem Kongsberg og Rolls-Royce Marine, der nu er en samlet enhed.

Det sker som led i Kongsbergs spareplaner, der går på besparelser på omkring 200 mio. norske kr. om året. Inden 2022 skal besparelserne udgøre 500 mio. norske kr. ifølge mediet.

"Vi holder i dag og i tiden fremover town hall-møder i organisationen og vil reducere antallet af fuldtidsansatte med 260 på nuværende tidspunkt," siger finansdirektør Lisa E. Haugen ifølge E24.

Det var i sommeren sidste år, at Kongsberg annoncerede sit opkøb af Rolls-Royces marinedivision, som igennem længere tid havde et salgsskilt på sig. Overtagelsen blev formelt godkendt i starten af april.

Kongsberg har netop fremlagt sit regnskab for første kvartal af 2019. Her blev det samlet set til et overskud før skat på 235 mio. norske kr. fraregnet de nye IFRS16-regnskabsstandarder. Til sammenligning fik gruppen et overskud på 144 mio. norske kr. på samme tid sidste år.

Foruden divisionen Maritime består Kongsberg af forretningsdelene Defence & Aerospace samt Digital.

