Henrik Andersen stopper som topchef for Hempel

Efter tre år på den øverste post hos malingsleverandøren Hempel stopper Henrik Andersen.

Det oplyser Hempel tirsdag eftermiddag.

Henrik Andersen stopper den 1. juli for at blive topchef hos Vestas i stedet. Han bliver afløst af Lars Petersson, som i dag er driftsdirektør for Hempel, en stilling han har bestredet siden 2015. Hos bestyrelsen beklager man Henrik Andersens afgang, men formand Richard Sand har store forventninger til den nye adm. direktør.

”Lars Petersson har med sin indsigt i Hempel, sit markedskendskab, sine lederegenskaber og de resultater, han har skabt, vist, at han er den helt rigtige til at stå i spidsen for Hempels fremtidige globale udvikling og vækst. At det naturlige valg af ny Group President og CEO er en topleder fra Hempel, viser, at vi har haft succes med at etablere Hempels fremtidige ledelsesteam," siger han i Hempels meddelelse.

Lars Petersson har før sin direktørpost i Hempel også siddet i ledelsesstillinger hos Inwido og Tarkett, der er to internationale leverandører af henholdsvis vinduer og gulve. Han vil efter alt at dømme fortsætte den eksisterende strategi for virksomheden.

”Vi vil fortsætte vores strategiske rejse, Journey to Excellence, med det formål at forbedre os på alle parametre. Målet er at vækste og være en af de ledende virksomheder globalt. Vi skal gå forrest i den globale konsolidering af malingindustrien, og vi skal opfattes som førende i de segmenter og markeder, vi vælger at konkurrere i," siger han i meddelelsen fra Hempel.

