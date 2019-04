Glencore undersøges for korruption af amerikanske myndigheder

De amerikanske tilsynsmyndigheder i form af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har indledt en efterforskning af verdens største råvarehandler, Glencore, for potentielle korrupte arbejdsmetoder. Det skriver Bloomberg.

Undersøgelsen er den seneste i rækken, som ser nærmere på Glencores arbejdsmetoder i ressourcerige lande.

Glencore er eksempelvis et af de handelshuse, som også undersøges af det amerikanske justitsministerium, FBI og brasilianske myndigheder i den såkaldte Car Wash-skandale, hvor Glencore, Vitol og Trafigura er under anklage for at have bestukket det statslige brasilianske olieselskab Petrobras.

Derudover har Glencore været indkaldt for at afgive forklaring til det amerikanske justitsministerium om dokumenter, som handler om potentiel korruption og hvidvaskning i Nigeria, Congo og Venezuela.

Glencore udtaler, at det er blevet orienteret af CFTC om, at myndigheden undersøger, hvorvidt Glencore har overtrådt dele af lovgivningen om korruption i forbindelse med handel med råvarer.

Glencores talsperson er ikke vendt tilbage på Bloombergs henvendelse for en kommentar, skriver mediet.

