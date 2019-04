Kinesisk rederi køber 31 scrubbere af Alfa Laval

Et kinesisk rederi har lagt en stor ordre på scrubbere hos Alfa Laval.

Den svenske leverandør sætter ikke navn på ordregiveren, men skriver at der er tale om et "førende kinesisk shippingselskab".

I alt lyder ordre på scrubbere til 31 skibe. Selskabet fra Kina har samtidig skrevet under på en serviceaftale med Alfa Laval, som skal sikre, at teknologien til at rense røg fra skibenes udstødning fungerer, som den skal.

Der er tale om åbne scrubbere, som dog kan omdannes til hybridscrubbere, hvis kunden ønsker det på et senere tidspunkt.

Netop de åbne røgrensere har været genstand for debat de seneste måneder. Havne i Singapore, Fujairah og Kina har forbudt brugen af åbne scrubbere, fordi man er bange for, at rensevandet forurener havmiljøet.

EU-landene har desuden opfordret til, at miljøkonsekvenserne af scrubbere bliver undersøgt til bunds, og at reglerne i IMO, som træder i kraft fra 2020, bliver ændret, hvis det viser sig, at rensevandet selv er en kilde til forurening.

"Svovlreglerne ligner en god forretning for svindlerne"

HMM køber scrubbere til 19 containerskibe

Stena Bulk tager endelig scrubber-beslutning