Total forventer at hvert femte skib vil sejle på højsvovlsolie

Mellem 10 og 20 pct. af den globale flåde vil holde fast i det højsvovlholdige brændstof, selvom nye, globale svovlkrav træder i kraft næste år.

Det vurderer olieselskabet Total.

"Markedet vil være signifikant," siger Jerome Leprince-Ringuet, managing director i Total Marine Fuels Solutions, til Lloyd's List.

Total forventer derfor ikke, at der vil være problemer med tilgængeligheden af det højsvovlholdige brændstof på trods af, at IMO's nye regler betyder, at skibe ikke må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl medmindre de har installeret en scrubber.

Det gælder især i de store bunkerhavne, mens total-direktøren foreslår, at skibsejere diskuterer sine behov med sine leverandører i de mindre havne.

