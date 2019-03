Wärtsilä bygger bio-LNG-fabrik i Norge

Finske Wärtsilä har fået godkendelse til at bygge en fabrik, der skal producere bio-LNG i Asker i Norge. Det skriver selskabet i en meddelelse.

Wärtsilä skal opføre fabrikken på vegne af det norske selskab Veas, som i april sidste år tildelte Wärtsilä kontrakten. Vesa producerer biogas og spildevandssystemer.

Den nye fabrik vil være i stand til at producere 20 tons brændstof til transportsektoren om dagen og er Wärtsiläs tredje af slagsen i Norge og femte i hele verden.

"Effektivitet og miljømæssig bæredygtighed er to søjler i Wärtsiläs strategi for fremtidig energibrug. Den nye fabrik repræsenterer begge af disse søjler, og vi er stolte over at være partnere med Veas i dette karbon-reducerende projekt," udtaler Arne Jakobsen, general manager for Wärtsiläs biogassystemer, i meddelelsen.

Den nye fabrik ventes at påbegynde driften i 2020.

