Sydkoreansk værftsfusion får ansatte til at varsle strejke

De ansatte på det sydkoreanske værft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) er blevet enige om at strejke i et forsøg på at forhindre, at værftet bliver overtaget af konkurrenten Hyundai Heavy Industries. Det skriver Yonhap News Agency.

Tirsdag har de ansatte på DSME stemt om en strejke i forbindelse med konkurrentens overtagelsesforsøg. Ifølge de ansattes fagforening stemte over 90 pct. af 5600 medlemmer for en strejke.

Fagforeningen oplyser, at den på et senere tidspunkt beslutter, hvornår strejken finder sted.

De ansatte på DSME frygter masse nedskæringer og fyringer, hvis Hyundai Heavy Industries lykkes med at overtage værftet. Tidligere har de ansatte på Hyundai Heavy Industires krævet en jobgaranti, hvis de skal støtte op om en fusion med konkurrenten Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Det er den statsejede bank Korea Development Bank, som vil af med sit ejerskab af DSME. Banken er hovedaktionær med 55,7 pct. af aktierne.

Korea Developement Bank har angiveligt også bedt et andet landets store skibværfter Samsung Heavy Industries om at komme med et bud på DSME.

Den sydkoreanske værtsindustri var for år tilbage i alvorlige økonomiske problemer og modtog flere hjælpepakker fra staten. En støtte som har mødt kritik i Japan og Europa, hvor man mener, at regeringen holder hånden under sin skrantende shippingindustri.