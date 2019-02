Desmi venter stadig på ja fra USA: "Det har ramt vores forretning"

Den danske ballastvandleverandør Desmi Ocean Guard kommer ud af 2018 med et resultat, der lander langt under de forventninger, som selskabet havde på forhånd.

Det var nemlig ventet, at det danske selskab, der er en del af Desmi-koncernen, kunne sikre sig et plus på bundlinjen sidste år. Men selskabet mangler fortsat en godkendelse af sit system til rensning af skibes ballastvand til amerikanske farvande.

Og det trækker ned, bekræfter selskabets adm. direktør Rasmus Folsø over for ShippingWatch.

Vi vil være skuffede, hvis vi ikke har godkendelsen senest i løbet af marts. Rasmus Folsø, adm. direktør, Desmi Ocean Guard

"Vi har et underskud, og det er dårligere end forventet, for vi havde regnet med et overskud i 2018. Årsagen er en forsinkelse i den amerikanske godkendelsesproces af vores nye ballastvandsystem," siger Rasmus Folsø og fortsætter:

"Færdiggørelsen af ansøgningen og review-delen har taget længere tid, end vi havde håbet på. Det har ramt vores forretning."

Håber på godkendelse i foråret

Kystvagten i USA har hidtil godkendt 16 ballastvandsystemer til amerikansk farvand. De første blåstemplinger kom tilbage i slutningen af 2016, hvor systemer fra Alfa Laval, Optimarin og Oceansaver blev de første, der fik lov til at blive brugt i USA.

For Desmi Ocean Guard er der tale om det andet system, som selskabet forsøger at få godkendt i USA. Selskabets første løsning endte med at blive afvist af kystvagten, som ikke anerkendte en særlig testmetode.

Med det nye system håber Rasmus Folsø, at der kan komme en godkendelse til foråret.

"Vi er kommet langt i processen nu og har svaret på alle spørgsmål, hvor kystvagten så er vendt tilbage med opfølgende spørgsmål. Men vi fornemmer, at vi er tæt på og vil være skuffede, hvis vi ikke har godkendelsen senest i løbet af marts," siger han.

Flere ordrer

Trods den manglende godkendelse og et underskud har Desmi Ocean Guard dog øget sin ordreindgang i løbet af 2018, fortæller Rasmus Folsø.

Til dato har selskabet alt i alt solgt "nogle hundrede systemer" ifølge direktøren. Heraf har især sidste del af 2018 givet en del flere ordrer på systemer, som selskabet skal levere frem til 2023.

"I fjerde kvartal havde vi en bedre ordreindgang og resultat, end vi havde forventet og budgetteret med. Så fjerde kvartal har været rigtig godt, og det fortsætter ind i 2019," siger Rasmus Folsø og fortsætter:

"Vores forventning til 2019 er helt klart, at det bliver et godt år med et positivt resultat."

Vores forventning til 2019 er helt klart, at det bliver et godt år med et positivt resultat Rasmus Folsø, adm. direktør, Desmi Ocean Guard

Også den norske leverandør Optimarin oplever et markant bedre marked for leverandørerne, der i mange år har været udfordret af udskydelser af de internationale regler for skibes udledning af ballastvand. For nylig oplyste Optimarin, at man nåede et rekordniveau på omsætningen i 2018, mens at salget ventes at blive fordoblet allerede i år. Selskabet satte dog ikke konkrete tal på salget i sin meddelelse.

For Desmi Ocean Guard blev det i 2018 til et underskud før skat på knap 3,3 mio. kr., hvilket er på linje med 2017. Dengang viste bundlinjen et minus på 3,8 mio. kr.

Af regnskabet fremgår det yderligere, at Desmi Ocean Guard har øget sin egenkapital i 2018, hvilket primært kommer fra en tilførsel af aktiekapital på 15 mio. kr. Det løfter selskabets egenkapital til 17,4 mio. kr. ved udgangen af 2018 som en måde at understøtte selskabets aktiviteter og den videre udvikling.

Rasmus Folsø ønsker dog ikke et kommentere udvidelsen af egenkapitalen yderligere over for ShippingWatch.

Nu kommer året, som Desmi og industrien har spejdet efter

Efter mange års skuffelser rykker salget af miljøudstyr

Desmi Ocean Guard mindsker underskuddet

Ballastvand-leverandør satte salgsrekord i 2018