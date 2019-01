Medie: Sydkoreanske værft vil købe konkurrent

Verdens største skibsværft, sydkoreanske Hyundai Heavy Industries, forsøger angiveligt at købe konkurrenten DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Det siger unavgivne kilder til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap News Agency.

Hyunday Heavy Industries har ifølge Yonhap News Agency afgivet en hensigtserklæring om at købe en kontrollerende ejerpost i konkurrenten af Korea Developement Bank, som er den nuværende majoritetsejer af DSME med 55,7 pct. af aktierne.

Ifølge nyhedsbureauet vil hensigtserklæringen blive behandlet på et bestyrelsesmøde i Korea Developement Bank.

De to værfter er en del de tre største i Sydkorea, som – hvis en handel bliver en realitet – vil blive samlet i to aktører.

Ny plan for sydkoreanske værfter

Et salg af værftet er en del af den sydkoreanske regerings femårsplan for landets værfts- og shippingindustri.

Planen blev præsenteret i foråret sidste år. Her fortalte regeringen, at den vil forsøge at finde ny ejer til andelen, som Korea Developement Bank ejer som led i en ny struktur for landets værfter.

"Med hensyn til de tre værfter, efter at have overvejet en normalisering af ledelsen i DSME, markedforhold og værftets redningsplan, er salget af DSME blevet revideret," sagde ministeren.

I 2015 faldt DSME for alvor under krisen, mens omfattende svindel angiveligt fra den tidligere ledelse ledte til et tab på 2,8 mia. dollars. Den tidligere topchef fik i 2017 en fængselsdom på ti år, som blev reduceret til ni år efter en appelsag.

I 2017 kom værftet ud med det første overskud i årevis, som lød på 586,6 mio. dollars.

DSME lander ordre på fire VLCC'ere

DSME får millionbøde af sydkoreansk myndighed