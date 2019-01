Panalpina rygtes at afvise bud fra DSV

Panalpina stiger på børsen onsdag, efter at der er forlydender i markedet om, at selskabet vil afvise det tilbud, som den danske transport- og logistikoncern DSV for nylig lagde på schweizernes bord.

Ifølge mediet The Loadstar, som har sin viden fra unavngivne kilder tæt på det schweiziske selskab, er det sandsynligt, at Panalpina i løbet af denne uge vil afvise DSV's tilbud, men at selskabet til gengæld vil være villig til at sælge til en højere pris.

Det skriver Bloomberg News, som ikke har haft held med at få en kommentar til historien fra Panalpina.

Da DSV for en uge siden offentliggjorde sit tilbud på Panalpina, havde det en samlet værdi af omkring 26,5 mia. kr. Men fordi buddet både består af kontanter og aktier, er det faktisk efterfølgende steget i værdi, i og med at DSV-aktien siden det offentliggjorte tilbud er røget opad på børsen i København.

Onsdag eftermiddag koster en DSV-aktie 522,80 kr. eller 10,6 pct. mere end for en uge siden. I Schweiz stiger Panalpina-aktien onsdag eftermiddag 3,5 pct. til 183 schweizerfranc.

DSV's bud svarer til lige omkring 180 schweizerfranc per aktie baseret på den øjeblikkelige markedskurs på DSV-aktien og prisen på schweizerfranc. For en uge siden lå DSV's bud til sammenligning på 170 schweizerfranc per aktie.

Bank: DSV står til indtjeningsvækst på 45 pct. med Panalpina

DSV's bud på Panalpina kan blive svært at slå for rivaler

DSV har øget millardomsætning i Asien