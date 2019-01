DSV har øget millardomsætning i Asien

DSV og syv andre af landets største koncerner tjener godt på deres satsning i Asien. Koncernernes samlede omsætning er siden 2012 steget fra 58 mia. kr. til 79 mia. kr. i 2017.

Det viser en opgørelse, som Dagbladet Børsen har foretaget.

Blandt koncernerne med succes i Østen nævnes Novo Nordisk, ISS og DSV. Sidstnævnte har ifølge Børsens opgørelse mere end fordoblet sit salg i Asien over de seneste fem år.

"Vi har generelt haft god organisk vækst, og det er også et marked, hvor markedsvæksten er højere end andre steder i verden. Men så har vi lavet et stort opkøb i 2016, og det har taget os til et nyt niveau," siger Flemming Ole Nielsen, der er chef for investor relations i DSV, til Børsen.

Otte selskaber indgår i Børsens opgørelse, der har taget udgangspunkt i landets 20 største selskaber. De resterende 12 har enten ikke omsætning i Asien, eller også oplyser selskaberne ikke salgstal for regionen.

Samlet har de otte selskaber løftet omsætningen i Asien med 35 pct. siden 2012. Det er ifølge Børsen tre gange så meget som resten af Europa.

Philipp Schröder, der er professor ved Aarhus Universitet, noterer, at selskabernes udvikling svarer til en årlig vækst på 6,2 pct. i Asien - omkring samme niveau som væksten i regionen.

Der bør derfor i stedet lægges mærke til selskaber, der overpræsterer de takter - som Carlsberg og Danfoss - mener Philipp Schröder, da disse ifølge professoren har "outperformet" deres marked "meget tydeligt".

DSV har luret på opkøbsmålet Panalpina i mange år

Derfor er Panalpina en lækkerbisken for DSV