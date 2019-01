Europæiske raffinaderier booster produktion af lavsvovlsbrændstof

Raffinaderierne i Europa øger nu produktionen af lavsvovlsolie for at gøre sig klar til de globale svovlkrav i 2020, siger kilder til Platts.

Samtidig skærer de i produktionen af højsvovlsolie på 3,5 pct.

"Europæiske raffinaderier producerer ikke HSFO mere, da de allesammen enten laver lavsvovlsolie (LSFO) eller bruger det internt," siger en kilde til mediet.

Flere olie-tradere køber kontrakter fra brændstoflagre i forberedelsen til de globale svovlkrav, hvor skibe fra 1. januar 2020 ikke må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, medmindre skibet har en scrubber installeret.

"Alle vil have lagre tilbage, når de kigger på 2020," siger en anden trader.

Europæiske raffinaderier står langt fra lige så stærkt som konkurrenterne i Asien og Mellemøsten, hvor raffinaderierne er meget yngre og derfor i højere grad gearet til at producere lavsvovlsbrændstoffet. Flere raffinaderier i Europa har skullet investere milliarder i at opgradere deres produktion for at kunne levere brændstoffet.

