Hyundai Heavy skruer op for ordremål i 2019

Verdens største skibsværft, Hyundai Heavy Industries, regner med at snuppe ordrer for endnu flere mia. dollars i 2019.

Værftsgruppen forventer at lande ordrer for i alt 15,9 mia. dollars fordelt på de tre enheder Hyundai Heavy Industries Co., Hyundai Samho Heavy og Hyundai Mipo Dockyard Co., skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Det er en stigning på næsten 21 pct. fra sidste års mål på 13,2 mia. dollars, som værftet slog med samlede ordrer for i alt 13,7 mia. dollars i 2018.

Samtidig vil Hyundai Heavy forsætte arbejdet med at skære i omkostningerne for at gå i plus i år.

"Da der stadig er et overudbud af kapacitet, er der et begrænset antal ordrer på nye skibe. Derfor forventer vi udfordringer i forhold til at hæve prisen på skibe," siger Hyundai Heavy i en kommentar ifølge nyhedsbureauet.

Sydkoreas to andre værftskæmper, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering og Samsung Heavy Industries, har endnu ikke meldt deres ordremål for 2019 ud. Men de to værfter fik i 2018 nye ordrer for hhv. 6,81 mia. dollars og 6,3 mia. dollars.

Fælles for de tre værfter er forventningen om lande flere ordrer på LNG-skibe i det kommende år. Antallet af ordrer på nybyggede LNG-skibe, som sejler med flydende naturgas, ventes nemlig at stige til 69 i det kommende år mod 65 i 2018 og blot syv i 2017, sagde en talsmand for Sydkoreas værftsindustri til Yonhap onsdag.

