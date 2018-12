DSV fortsætter jagten på nye opkøb

Ad to omgange prøvede DSV tidligere i år forgæves at overtage branchekollegaen Ceva Logistics. Det har dog langtfra skræmt den danske transport- og logistikvirksomhed fra at kigge sig om efter opkøb.

Det fortæller Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV.

"Sammen med at forblive "asset light" har det at lave opkøb været den vigtigste del i vores strategi de seneste 20 år. Det har vi haft held med, og vi synes, det har skabt værdi, hver gang vi har gjort det. Det er vi helt faste i kødet på, og det vil vi gerne blive ved med," siger han.

I og med at opkøb er så vigtig en del af DSV's strategi, så sidder selskabet heller ikke bare og venter ved telefonen på tilbud.

Som Jens Bjørn Andersen selv udtrykker det, så kender DSV godt til markedet og sine konkurrenter, som også er dem, der bliver kigget mod i forhold til mulige opkøb.

"Så er problemet selvfølgelig bare, at det desværre ikke er dem alle, der er til salg, og mange af dem har nogle ejerstrukturer, der gør, at det kan være vanskeligt for os at komme med et bud," siger Jens Bjørn Andersen.

Succes med at vende stort opkøb

Det seneste store opkøb, som DSV lykkedes med, var overtagelsen af amerikanske UTI Worldwide i 2016. Før overtagelsen var UTI Worldwide i meget ringe forfatning, men efterfølgende har DSV fået løftet resultaterne, i takt med at selskabet er smeltet mere og mere sammen med den danske koncern.

Netop evnen til at vende udviklingen i et skidt kørende selskab er en af de væsentlige årsager til, at analytikerne gerne ser DSV foretage flere opkøb.

"DSV har vist, at de er rigtigt dygtige til at integrere selskaber og få vendt mange af de her forretninger, der nogle gange kommer med underskud eller marginaler, som er ved nulpunktet på EBIT-niveau, når DSV overtager dem. Transportmarkedet er et af de nemmeste eksempler på, hvordan skala og stordriftsfordele belønner sig," siger analytiker Ricky Steen Rasmussen fra Nykredit.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at DSV er nødsaget til at skulle foretage et nyt opkøb, nu hvor Ceva Logistics-handlen ikke blev til noget.

"De klarer sig ganske udmærket, som de er nu. Men vi ser alle gerne, at de bruger penge - også fordi de er så enormt cash-genererende. Hvis de kan lave et afkast af den investerede kapital (ROIC), der ligger på omkring 20 pct. eller lignende, så er det klart, at vi hellere vil have, at de bruger pengene, frem for at de bare sender det hele tilbage i form af udbytte eller aktietilbagekøb," siger Ricky Steen Rasmussen.

Schweizere nævnes som muligt emne

I forhold til potentielle opkøbsmål nævner han schweiziske Panalpina som en mulighed. Baseret på en undersøgelse fra Journal of Commerce blev schweizerne i foråret udpeget til at være den 14. største spiller inden for den globale transportbranche målt på omsætning. I samme opgørelse tog DSV femtepladsen.

Også Michael Friis Jørgensen, analytiker i Alm. Brand Markets, peger på Panalpina som et potentielt opkøbsemne for DSV. Han begrunder det med, at selskabet har fået ny bestyrelsesformand, og at flere analytikere har hævet deres anbefalinger af aktien på grund af M&A-muligheder.

"Der er ingen tvivl om, at der kan ligge nogle muligheder der. Det er selvfølgelig en kæmpe mundfuld, men der er stadig mange, som spekulerer i det, og det kan man også se i Panalpinas aktiekurs," siger han og fortsætter:

"Men det er svært lige nu. Alting koster og er rimelig dyrt, og det er svært at få opfyldt DSV’s afkastkrav om at finde de her helt dårligt drevne virksomheder, som de kan købe billigt og rimelig hurtigt få gjort til en god investering. For de har rimelig høje afkastkrav. Så det er en svær øvelse," siger Michael Friis Jørgensen.

Ikke tvunget til opkøb

Ligesom Ricky Steen Rasmussen mener Michael Friis Jørgensen ikke, at DSV her og nu er tvunget til at skulle foretage et opkøb for at holde sig med i toppen af branchen.

Samme vurdering har Jens Bjørn Andersen, som til gengæld vil have DSV til at deltage, hvis nogle af de attraktive selskaber i branchen kommer ind i en proces, der kunne lede til en overtagelse.

"Og så skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at foretage de opkøb, vi skal. Men man skal også huske på, at vores selskabs fremtidige succes ikke er desperat afhængig af, at vi laver opkøb.

"Vi har i en årrække - også før og efter vi opkøbte UTI - formået at skabe værdi også på organisk vis og vokse hurtigere end markedet - det vil sige tage markedsandele. Og så konvertere en meget stor grad af den nye omsætning, vi skaber, til bundlinje også. Der er stadig mulighed for at øge produktiviteten i DSV," siger Jens Bjørn Andersen.

For indeværende år, hvor der ikke er foretaget større opkøb, venter DSV at levere et driftsoverskud (ebit) på 5400-5600 mio. kr.

Det svarer til stigninger på 11-15 pct. sammenlignet med sidste år, hvor DSV havde en driftsindtjening på 4878 mio. kr.

