DSME får millionbøde af sydkoreansk myndighed

Skibsværftet Daewoo Shipbuidling & Marine Engineering har modtaget en bøde af de sydkoreanske konkurrencemyndigheder Fair Trade Commission (FTC) for at have brudt loven om kontrakter, man har indgået med underleverandører.

Ifølge Yonhap løber bøden op i 10,8 mia. won, svarende til 9,6 mio. dollars. Den er givet, fordi at DSME ifølge FTC ikke har leveret kontraktdokumenter til 27 underleverandører, før de begyndte deres arbejde med værftet. Ifølge myndigheden har værftet samtidig sænket priserne i leverandørernes kontrakter i perioden mellem 2013 og 2016.

DSME erklærer sig "uenig" med myndighedens afgørelse, skriver Yonhap. Og værftet vil ifølge mediet starte en retssag mod myndigheden med henblik på at annullere bøden.

FTC har indledt lignende sager mod de to andre sydkoreanske værfter Hyundai Heavy Industries og Samsung Heavy Industries, skriver Yonhap.

