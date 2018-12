Bunkersalget i Singapore stabilt trods store ændringer i 2019

Singapores status som verdens største bunkerhavn vil blive fastholdt næste år, hvor salget af bunker vil udvikle sig jævnt trods ændringer i sammensætningen af bunkermarkedet i østaten.

Flere ting har ændret sig i havnen, skriver Platts, og peger på, at havnen i Singapore selv har indført brugen af masseflowmetre. Samtidig går forberedelserne i gang – ligesom i resten af verden – til de globale svovlkrav, der træder i kraft 1. januar 2020.

"Mens antallet af leverandører er faldet over årene, vil efterspørgslen på bunker formentlig forblive stor, da Singapore stadig er en nøglebunkerhavn på grund af sin strategiske placering og infrastruktur," udtaler en bunkerhandler til Platts.

Sidste år steg salget af bunker i Singapore med 4,2 pct. og landede på et rekordhøjt niveau for hele 2017 på 50,6 mio. ton. Ifølge Platts forventer markedskilder, at salget i år også vil nå op over 50 mio. ton.

