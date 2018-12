Rettet: Nyt bestyrelsesmedlem i OMT

Rettet kl. 15:15: I en tidligere version fremgik det, at den afgående topchef for MAN Energy Solutions, Thomas Knudsen, bliver medlem af bestyrelsen for OMT. Det er ikke korrekt. Den nye person i bestyrelsen er Thomas Knudsen, som trods navneligheden ikke er den samme som den afgående MAN-topchef.

Den danske skibsdesignvirksomhed Odense Maritime Technology (OMT) har fået en ny mand i bestyrelsen.

Thomas Knudsen erstattede i denne Erik Kristian Hansen i bestyrelsen.

Bestyrelsen består nu af Nils Christian Wang, Peter Kåre Groes Christiansen, Poul Præstegaard Skadhede, Tom Sten Behrens-Sørensen og altså Thomas Knudsen.

OMT fik i regnskabsåret 2017/2018 sit første underskud nogensinde. Bag det millionstore tab lå en stor fyringsrunde og et strategiskifte som en konsekvens af de kommende 2020-krav, fortalte OMT's topchef Kåre Groes Christiansen i oktober i et interview med ShippingWatch.

