Noble Group vil søge om beskyttelse i Storbritannien

Noble Group arbejder angiveligt på at søge om konkursbeskyttelse i Storbritannien.

Det sker efter Singapores myndigheder har blokeret for et afgørende element i handelshuset omfattende restruktureringsplan på i alt 3,5 mia. dollars, skriver Bloomberg.

Konkret vil myndighederne i Singapore ikke lade Noble Group blive noteret på børsen som et nyt selskab, og selskabet vil således gå videre med en såkaldt pre-pack administration, et alternativ Noble Group tidligere har nævnt som en plan B i forbindelse med gældsomlægningen.

Det betyder, at Noble Group i stedet vil restrukturere sin gæld gennem retten i Storbritannien med en allerede fastlagt aftale med sine kreditorer, skriver nyhedsbureauet.

Det store handelshus har været hårdt ramt af krisen i offshore og har kæmpet med enorme underskud siden 2015. Tidligere i år godkendte selskabets aktionærer en stor redningsplan af selskabet, som blandt andet betyder, at gæld for 3,5 mia. dollars bliver ombyttet til aktiekapital i et restruktureret selskab.

Noble Group kom ud af tredje kvartal med et lidt bedre resultat, selvom der stadig var tale om et stort underskud på 98,5 mio. dollars, en stigning fra et minus på næsten 1,2 mia. dollars i tredje kvartal 2017. Det store underskud sidste år skyldes især markante nedskrivninger.

Trods det mindre underskud faldt Nobles omsætning dog med næsten 255 mio. dollars til 1,2 mia. dollars i det seneste kvartal.

