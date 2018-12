DSV vil udvide sit hovedkontor

DSV's hovedkontor i Hedehusene, Danmark, skal udbygges.

Udvidelsen skal opføres i forlængelse af det eksisterende domicil og bliver på 10.000 kvadratmeter nybyggeri i fire etager samt kælder, og den vil indeholde 450 nye arbejdspladser.

Det oplyser MT Højgaard i en meddelelse. Entreprenørselskabet MT Højgaard har vundet totalentreprisekontrakt vedrørende udvidelsen af domicilet.

"Med udvidelsen samler vi flere af vores aktiviteter i Hedehusene og tilsikrer samtidig, at disse i fremtiden kan håndteres fra vores hovedkontor i en meget tidssvarende og flot tilbygning, som vi glæder os til at tage i brug. Vi lægger stor vægt på kvalitet og sikkerhed i udførelsen, og tilbudsforløbet har bekræftet os i, at MT Højgaard er den helt rigtige samarbejdspartner," siger Brian Winther Almind, der er direktør for Group Property i DSV, i meddelelsen.

Arbejdet med at opføre den nye tilbygning går i gang i januar 2019 og forventes afsluttet i sommeren 2020.

Det er en del af aftalen, at kontraktsummen på projektet ikke offentliggøres.

