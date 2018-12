Nyt bunkersats tager næste skridt

Den nye bunkerstartup Maritime Blockchain Labs, som er et partnerskab mellem Lloyds Register og Bloc, indleder til januar en testperiode af en ny platform baseret på blockchain-teknologien, der kan spore bunker fra olieplatform til skibstank.

Testfasen har til formål at ruste platformen yderligere frem mod en egentlig kommercialisering. Den bliver foretaget af et konsortium, som blev stiftet tidligere i år, og som består af den internationale bunkersammenslutning Ibia, Bimco, Goodfuels, Bostomar, Heidmar, Precious Shipping og Lloyds Register.

"Den seneste afsluttede MEPC73 (møde i IMO's miljøkomite i oktober, red.) viste is, at der stadig er afgørende spørgsmål omkring tilgængeligheden af compliant brændstof efter 2020 – og den nuværende epidemi af dårlig bunker, som det er blevet kaldt af Intertanko og andre, viser, at en af vigtigste problematikker i shipping lige nu er at bygge sporbarhed og tillid i marinebrændstofværdikæden," udtaler Deanna MacDonald, CEO i Bloc, i meddelelsen.

Bloc har hovedkvarter i København, men opererer i Europa, Nordamerika og Asien.

