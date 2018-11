Thomas S. Knudsen stopper som chef for MAN

Thomas S. Knudsen stopper til årsskiftet som øverste direktør for to-takt-divisionen i MAN Energy Solutions, hvis danske hovedkvarter ligger i Sydhavnen i København.

Efterfølgeren til posten er fundet i egne rækker. Det bliver Bjarne Foldager, der er i dag er Vice President, med ansvar for sales og promotion for totakts-divisionen i selskabet.

"Efter 35 år i MAN føler jeg, at tiden er inde til at prøve noget andet og tage hul på et nyt kapitel i min karriere", siger Thomas S. Knudsen i en meddelelse.

"Aktiviteterne på totaktmarkedet er ved at tage fart, efter at vi har været gennem nogle udfordrende år. Ud fra et salgsmæssigt og teknisk perspektiv er forretningen godt forberedt, hvilket lanceringen af den nye LGIP er et eksempel på. Derfor føler jeg, at det er et godt tidspunkt at prøve noget nyt", tilføjer han.



Bjarne Foldager overtager stillingen som landechef for Danmark med det overordnede ansvar for totaktforretningen og siteledelsen i København, der skal varetage funktionen ved siden af sin rolle som Head of Sales and Promotion for Two-Stroke Business.



"Jeg er glad for og stolt over at få overdraget de nye ansvarsområder. Vi har en fantastisk og meget relevant portefølje i Danmark, som samler alle fagområder fra udvikling over salg til vigtige dele af PrimeServ-aktiviteterne. Det er et godt udgangspunkt for at styrke forretningen yderligere, og samtidig har vi et rigtigt godt ledelsesteam, hvor vi samler kræfterne", siger Bjarne Foldager.





Den øverste chef i MAN Energy Solutions, indtil juni i år MAN Diesel & Turbo, CEO Uwe Lauber, siger om den danske chefs beslutning:

"Thomas Knudsen har udført et fantastisk stykke arbejde gennem alle årene. Uden ham havde totaktforretningen helt sikkert ikke haft den klart førende rolle på markedet, som tilfældet er nu. Det er Thomas Knudsens kombination af teknisk viden og forretningssans, der har gjort ham til en af grundpillerne i MAN's succes på totaktområdet. Bjarne Foldager har stået i spidsen for vores totaktsalgsteam i mere end to år med flotte resultater til følge, og jeg er overbevist om, at han også kan løfte samarbejdet mellem de danske lokationer til næste niveau".

Selskabet har været presset de seneste par år af den gennerelle afmatning inden for shipping. Antallet af ordrer var i 2017 50 pct. lavere end i 2014, afslørede CSO, chief sales officer, og medlem af koncernens executive board, Wayne Jones, i et interview med ShippingWatch i starten af året.

"2016 og 2017 har været hårde år. Når skibsværfterne lider, så lider vi også. Eftersalgs-aftalerne har udviklet sig ganske godt, og det har vedligeholdelse også. Men når det gælder ordrer på motorer, så har det været lavt, ikke mindst i 2016, hvor vi modtog færre ordrer på vores totakts motorer. Vi fik dog stadig 380 ordrer på to-takts motorer i 2016," sagde han.

Først i 2020 forventer selskabet et reelt opsving i markedet.

Thomas S. Knudsen bestrider ud over posten som øverste chef for MAN Energy Solutions i Danmark også posten som formand for brancheorganisationen Danske Maritime.

