Seks ugers dyk i oliepriserne afløses af en lille stigning

Fredag tager priserne på olie et lille nøk opad efter de sidste seks ugers fald. På trods af rekordstore stigninger i de amerikanske olielagre er priserne støttet af OPEC's overvejelser om at mindske produktionen.

Den amerikanske råolieproduktion nåede i sidste uge en 22-måneders rekord med en stigning på 11,7 mio tønder om dagen, viser data offentliggjort af U.S. Energy Information Administration (EIA) torsdag.

Det betyder, at amerikansk produktion er steget med næsten en fjerdedel siden starten af 2018. Stigningen har bidraget til et styrtdyk i oliepriserne siden starten af oktober.

Nu er prisdykket imidlertid stagneret, efter at Saudi-Arabien, der kan ses som Opecs de-facto leder, har meldt ud, at Opec og organisationens allierede bør sænke olieproduktionen med omkring 1,4 mio. tønder om dagen, skriver Reuters.

Det skyldes, at kongedømmet frygter en situation som i 2014, hvor priserne styrtdykkede på grund af pres fra global overproduktion.

Ifølge Morgan Stanley er det dog ikke sikkert, at oliekartellets overvejelser kommer til at have den ønskede effekt på priserne på de lette Brent og WTI-olier, da Opec typisk skærer ved at fjerne tungere olier fra markedet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 67,20 dollars mod 66,97 dollars torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,91 dollars mod 56,78 dollars torsdag eftermiddag.

Fredag morgen koster en troy ounce guld 1215,75 dollars mod 1213,57 dollars torsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6193 dollars mod 6202 dollars fredag eftermiddag.

