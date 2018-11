Nye fyringer på vej på sydkoreanske værfter

Der kan være en række fyringer på vej på tre af Sydkoreas største væfter, siger flere kilder til det sydkoreanske nyhedsmedie Yonhap.

Værfterne er tynget af faldende ordrer og stor gæld og har alle lovet sine kreditorer flere tiltag for at restukturere forretningen, herunder afskedigelser.

Ifølge kilder vil CEO for det tredjestørste værft DSME, Jung Sung-leep, holde en pressekonference torsdag, hvor han måske vil annoncere planer om at afskedige medarbejdere.

Onsdag har DSME leveret regnskab for tredje kvartal, som viser et tab på 323,9 mia. sydkoreanske won svarende til 285,1 mio. dollars, skriver Fairplay. I samme periode sidste år havde værftet et overskud på 74,9 mia. sydkoreanske won.

Det var især et salg af det rumænske datterselskab Daewoo Mangalia Heavy Industries, der var årsag til tabet i år, fremgår det.

Stadig mange ansatte

Tilbage i 2016 indgik DSME en plan med sine kreditorer til gengæld for en milliardindsprøjtning, hvor det også blev aftalt, at arbejdsstyrken skal sænkes til under 9.000 ved udgangen af i år mod 13.200 i slutningen af 2015, skriver Yonhap.

I slutningen af juni var der 9.960 ansatte på værftet, som kan blive nødt til at lade medarbejdere gå, blandt andet fordi en budkrig på offshoreplatforme endnu ikke er afgjort, siger industrikilder til mediet.

En talsmand fra DSME siger dog, at værftet endnu ikke har truffet en endelig beslutning.

Samme situtation sidder Samsung Heavy i, der i dag har 13.000 ansatte og i sin plan med kreditorer har lovet at reducere arbejdstyrken med 30 til 40 pct. Dengang var der 14.000 medarbejdere. Derfor vil der også blive set på spørgsmålet om afskedigelser, siger en talsperson til Yonhap.

Koreansk værftsgigant vil afskedige 1500

Koreanske værfter vil fyre mindst 4000 i år

DVB: Værfterne lukker luften ud af shippingøkonomien