Opec overvejer at skrue ned for hanerne

Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, overvejer igen at skifte kurs og begrænse produktionen i 2019, skriver Bloomberg News.

Overvejelserne kommer bare få måneder efter, at Opec, Rusland og andre producenter har skruet op for hanerne.

"Budskabet fra Opec synes at være: Spænd sikkerhedsbælterne, siger Bob McNally," direktør for konsulenthuset Rapidan Energy Advisors til Bloomberg.

Opec og organisations allierede mødes søndag i Abu Dhabi for at diskutere forskellige scenarier, herunder muligheden for at skære produktionen, oplyser mødedeltagere til Bloomberg.

Årsagen er blandt andet bekymring over en voksende amerikansk produktion af skiferolie.

"Kartellet synes klar til at booste produktionen blot for umiddelbart derefter at stå ret hårdt på bremsen og tale om at nedbringe produktionen," siger Bob McNally til Bloomberg.

På oliemarkedet stiger prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, WTI, onsdag eftermiddag med 1 pct. til 72,82 dollar.

USA's olieeksport til Kina rammer igen et nulpunkt

Olieprisen fortsætter fald efter sanktioner mod Iran

/ritzau/FINANS